Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Geschädigter gesucht! Bei Personenkontrolle offenbar gestohlenen Defibrillator sichergestellt

Neubrandenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende befanden sich Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei M-V im Stadtgebiet von Neubrandenburg im Einsatz. Am frühen Sonntagmorgen, d. 24.02.2019 gegen 03:00 Uhr überprüften die Beamten im Rahmen der Streife im Reitbahnweg, an der dortigen Bushaltestelle, zwei männliche Personen im Alter von 30 und 21 Jahren.

Der 30-Jährige führte während der Kontrolle einen tragbaren Defibrillator mit sich. Auf Nachfrage zur Herkunft des Gerätes machte er keine Angaben. Da er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, wurde das Gerät sichergestellt, da der Verdacht bestand, dass das Gerät entwendet wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen, die der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt sind, vor Ort entlassen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Bisher konnte der Defibrillator noch nicht zugeordnet werden. Es handelt sich dabei nicht um das erst kürzlich in der Malchower Eishalle entwendete Gerät.

Es ist durchaus möglich, dass dem Geschädigten der Diebstahl des Gerätes noch nicht aufgefallen ist. Der hier sichergestellte Defibrillator wurde in einem orangefarbenen Kunststoffkoffer transportiert. Das Gerät selbst trägt neben der Gerätenummer auch eine zusätzliche Individualnummer, die offenbar vom Geschädigten angebracht wurde.

Wir bitten mögliche Geschädigte sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 zu melden.

