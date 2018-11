POL-HSK: Vandalen in Moosfelde

Arnsberg (ots) - Am Wochenende randalierten unbekannte Täter auf dem Grundstück einer Kinderbetreuung in der Eschenstraße. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen beschädigten die Vandalen mehrere Fenster. Zusätzlich besprühten sie Fenster, Wände und Bodenplatten mit Graffiti. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

