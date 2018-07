POL-WES: Dinslaken - Unfall auf der Willy-Brandt-Straße

Dinslaken (ots) - Am Freitag gegen 13.10 Uhr befuhr eine 55-jährige Duisburger Autofahrerin die Willy-Brand-Straße in Richtung Wesel.

Unmittelbar hinter der Kreuzung Willy-Brand-Straße / Feldstraße fuhr sie auf ein Auto auf, das verkehrsbedingt angehalten hatte.

Die Insassen dieses Autos, eine 36-jährige Voerderin und ein fünfjähriges Kind aus Voerde sowie die Duisburgerin verletzten sich so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen musste, in dem sie stationär verblieben.

Beide Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

