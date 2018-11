POL-HSK: Jugendliche nach Unfall gesucht

Meschede (ots) - Am Freitagmorgen meldete sich ein 37-jähriger Autofahrer bei der Polizei in Meschede. Er gab an, dass er gegen 07.20 Uhr mit seinem Auto auf der Warsteiner Straße fuhr. In Höhe der Ampelanlage zur Lagerstraße streifte der Außenspiegel ein etwa 15-jähriges Mädchen. Der Mescheder hielt direkt an und beabsichtigte die Polizei und einen Krankenwagen zu rufen. Die Schülerin lehnte jedoch die Hilfe ab und setzte ihren Fußweg fort. Das Mädchen heißt nach eigenen Angaben Lena und wurde von einer Mitschülerin begleitet. Zur weiteren Klärung des Unfalls bittet das Verkehrskommissariat das Mädchen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

