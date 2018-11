Hochsauerlandkreis (ots) - Bestwig: In der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 07.55 Uhr, kletterten unbekannte Täter auf ein Vordach eine Imbissbude an der Heinrich-Lübke-Straße. Auf dem Dach hebelten sie ein Fenster auf. Im Inneren des Gebäudes brachen die Einbrecher zwei Spielautomaten sowie die Kasse auf. Mit dem Geld konnten die Täter flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Wie bereits berichtet versuchten unbekannte Täter am Samstag in ein Einfamilienhaus an der Voßwinkeler Straße einzubrechen. Hierbei scheiterten die Täter an einem Fenster. Möglicherweise wurden sie aber auch bei der Tatausübung gestört. Am Montag kehrten vermutlich dieselben Täter zum Tatort zurück. Zwischen 12 Uhr bis 21.30 Uhr öffneten sie das bereits beschädigte Fenster. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell