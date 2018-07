POL-HSK: Zwei Tische und zehn Stühle

Marsberg (ots) - Zwei Tische und zehn Klappstühle entwendeten unbekannte Täter am Dienstag vom Außengelände einer Imbissbude an der Straße "Am See". Die Diebesbeute wurde vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 02 Uhr bis 14 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

