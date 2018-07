POL-HSK: Raub, Bargeld entwendet

Arnsberg (ots) - Am späten Dienstagabend (03.07.2018, 23:25 h) kam es zu einem Raub auf der Bahnhofstraße in Höhe des Bahnhofes im Ortsteil Hüsten. Der 18jährige Täter sprach den 18jährigen Geschädigten an, ob dieser ihm Geld wechseln könne. Der Täter nutzte die Hilfswürdigkeit des Geschädigten aus und drohte diesem Schläge an, als dieser sein Geld herausgeholt hatte. Er nahm das Geld und flüchtete mit einem Fahrrad. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter, mit Hilfe des Diensthundes "Ilviy", im Garten eines Wohnhauses aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an. (Kri)

