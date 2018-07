Hochsauerlandkreis (ots) - Schmallenberg: Zwischen Samstag und Dienstag versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Schützenstraße einzubrechen. Die Täter betraten auf unbekannte Weise das Mehrfamilienhaus und hebelten an der Wohnungstür. Sie konnten die Tür jedoch nicht öffnen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Eslohe: Eine Gaststätte an der Hauptstraße war in der Nacht zum Dienstag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 00.00 Uhr bis 07.00 drangen die Täter in das Gebäude ein. Hier entwendeten sie eine Geldkasse und brachen drei Spielautomaten auf. Mit der Beute konnten sie unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

