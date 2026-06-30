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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer prallt gegen Auto - Löhner bei Unfall verletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Montag (29.06.) ereignete sich um 18.00 Uhr auf der Zeißstraße ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Löhner fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Sonnenbrink. Plötzlich kam er von seiner Fahrspur ab und prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Renault. Dieser gehört einem 38-jährigen Bünder. Durch den Aufprall stürzte der 18-Jährige auf die Fahrbahn und wurde verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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