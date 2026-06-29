Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Austausch im Hiddenhauser Rathaus über aktuelle Sicherheitsthemen

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Hiddenhausen (ots)

Im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen Polizeidirektor Christian Lübke und Bürgermeister Andreas Hüffmann standen die Sicherheitslage in Hiddenhausen, aktuelle polizeiliche Herausforderungen sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Polizei.

Ein besonderer Vorteil in Hiddenhausen: Der Bezirksdienst ist direkt im Rathaus angesiedelt. Dadurch profitieren Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Gemeinde, Ordnungsamt und Polizei von kurzen Wegen und einer hohen Ansprechbarkeit vor Ort.

Positiv entwickelt haben sich auch die Kriminalitätszahlen. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent gesunken.

Bürgermeister Andreas Hüffmann und Polizeichef Christian Lübke waren sich einig, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch künftig fortzusetzen und gemeinsam für Sicherheit und Bürgernähe in Hiddenhausen einzustehen.

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