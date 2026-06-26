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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch - Schiebetür an Servicecenter in Bürogebäude mit Gewalt angegangen

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (25.06.) gingen bislang unbekannte Täter die Haupteingangstür zu einem Bürogebäude an der Kurfürstenstraße an. Die Täter versuchten die Glasschiebetür mit brachialer Gewalt aufzuhebeln, um so in das Innere des Gebäudes zu kommen. Die Einbrecher ließen aus bislang ungeklärtem Grund von ihrem schwerwiegenden kriminellen Handeln ab. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Dies ist nicht die erste Tat dieser Art an dem Gebäude einer Krankenversicherung in Herford. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in räumlich zeitlichen Zusammenhang geben? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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