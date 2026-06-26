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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Junger E-Scooter Fahrer nimmt Audi die Vorfahrt

Enger (ots)

(um) Ein etwa 180cm großer E-Scooter-Fahrer befuhr gestern, gegen 14:25 Uhr, auf der Mathildenstraße und bog rechts in den Burgraben ein. Zur gleichen Zeit kam ihm von rechts ein Audi A8 an der besagten Kreuzung auf dem Burggraben entgegen. Der Junge Fahrer fuhr dabei gegen den vorderen Teil des Audis und stützte sich sogar auf der Motorhaube ab. Er hätte dem von rechts kommenden PKW Vorfahrt gewähren müssen. Ohne sich um die Unfallbeteiligung zur kümmern bzw. eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der etwa 16 - 18 Jahre junge Fahrer über den Burggraben davon. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen in diesem Fall. Hinweise zum Unfall werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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