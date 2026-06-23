POL-GE: Folgemeldung zu erneutem Badeunfall in Gelsenkirchen - 14-Jähriger verstorben
Gelsenkirchen (ots)
Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am Montag, 22. Juni 2026, über einen Badeunfall am Rhein-Herne-Kanal, bei welchem zwei 14 und 19 Jahre alte Gladbecker schwer verletzt wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6299365).
Der 14-Jährige ist in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 19-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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