Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Autofahrerin leistet Widerstand

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntagabend (28.06.) einen Suzuki: Die Fahrerin des Autos zeigte deutliche Unsicherheiten, indem sie mehrfach in Schlangenlinien sowie häufig sehr langsam und orientierungslos fuhr. Auf der Osnabrücker Straße gelang es den hinzugerufenen Beamten dann gegen 22.21 Uhr das Auto anzuhalten, nachdem die Frau entsprechende Anhaltesignale zunächst mehrfach ignoriert hatte. Bei der Frau, bei der es sich um eine 41-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück handelt, konnte sogleich deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Im Fahrzeug befand sich zudem das Kind der Frau. Die 41-Jährige zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv und widersetzte sich mehrfach den Aufforderungen am Einsatzort. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme schubste, kratze und biss sie. Eine Beamtin wurde dabei verletzt und musste später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau wurde zunächst zur Wache Bünde gebracht, wo sie falsche Angaben zu ihrer Identität machte. Hier wurde das Kind von einer Verwandten abgeholt, während die Frau für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Herforder Wache gebracht wurde. Auch hier leistete sie erheblichen Widerstand als ihr angeordnete Blutproben entnommen wurden. Neben der Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand muss sich die 41-Jährige auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, da sie nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die 41-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam zugeführt.

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