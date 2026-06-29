Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in Nachbarhäuser - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine Herforderin hörte gestern (28.06.) gegen 6.00 Uhr einen lauten Knall. Die Frau informierte daraufhin ihren Mann und sah im Erdgeschoss ihres Einfamilienhauses an der Bielefelder Straße nach der Ursache. Beide stellten sodann eine beschädigte Terrassentür fest: Der oder die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Tür mit einem Gegenstand ein, verließen das Grundstück dann jedoch ohne in das Haus vorgedrungen zu sein. Wenige Momente später informierte die Frau die Eigentümer eines angrenzenden Hauses über den Einbruch: Die Eigentümer überprüften daraufhin ebenfalls ihr Haus und bemerkten in einem Anbau eine offenstehende Tür. Offenbar hatten der oder die unbekannten Täter zuvor versucht, über den Anbau das Wohnhaus zu betreten - dies misslang jedoch. Den Tätern gelang es nicht, Diebesgut an sich zu nehmen, es entstand jedoch Sachschaden an beiden Häusern. Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Bielefelder Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

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