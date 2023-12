Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Container

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma an der Straße An den Büschen stellte gestern (21.12.) gegen 12.00 Uhr fest, dass ein Container von dem Firmengelände entwendet wurde. Der blaue Container stand um 10.00 Uhr, als sich der Mitarbeiter letztmalig auf dem Außengelände befand, noch an Ort und Stelle. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugerufenen Polizeibeamten, meldete sich eine Zeugin: Sie sah kurze Zeit zuvor zufällig, wie ein Lkw samt Kran auf das Gelände fuhr und den blauen Container mittels des Krans auf die Ladefläche des LKW hob. Hier befand sich bereits ein grüner Container. Im Anschluss fuhr der bisher unbekannte Tatverdächtige, bei dem es sich um einen etwa 175cm großen Mann handelt, in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Verbleib des Containers machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell