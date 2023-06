Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.25 Uhr, wurde in Saalfeld in der Alten Poststraße der 25-jährige Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Man nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell