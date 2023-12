Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - 16-Jährige leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Gestern (18.12.) ereignete sich an der Straße Am Autohof gegen 21.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Bünderin beabsichtigte, mit ihrem Roller von einem Parkplatz auf die Straße zu fahren. Unmittelbar hinter ihr befand sich ein 21-jähriger Bünder mit seinem Seat. Da die 16-Jährige zunächst ein von rechts kommendes Fahrzeug passieren lassen musste, bremste sie ihren Roller an der Parkplatzausfahrt zunächst ab. Der 21-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Seat auf das Kleinkraftrad auf, wodurch die Bünderin stürzte und leicht verletzt wurde. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell