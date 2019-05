Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kleingartenanlage- Mehrere Gartenlauben durchsucht

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende von Freitagabend (24.5.) bis zum Sonntagmorgen kam es an der Kleingartenanlage Friedenstal (Dennewitzstraße / Brunnenstraße) zu mehreren Einbrüchen. Verschiedene Gartenlauben wurden aufgebrochen und aus dem Inneren diverse Gegenstände entwendet. Hierzu gehörten elektronische Geräte wie Fernseher oder Stereoanlage. Aber auch vor Lebensmitteln oder Rucksäcken machten die Täter keinen Halt. Vorgelagerte ähnliche Straftaten führten bereits dazu, dass einige Gartenlaubenbesitzer keine Wertgegenstände oder auch Lebensmittel mehr im Bereich der Laube lagern. Hier kam es dann zu Sachbeschädigungen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen am Wochenende im Bereich der Kleingartenanlage machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Herford in Verbindung (Tel. 05221/8880) zu setzen.

