POL-HF: Täter beim Wohnungseinbruch überrascht

Spenge (ots) - (ms) Als am Freitagabend gegen 17.05 Uhr eine 52-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Griesebruchstr. in Spenge zurückkehrte bemerkte sie unbekannte Personen im Haus. Der oder die unbekannten Täter flohen dann nach hinten über die Terrasse in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief negativ. Nach ersten Feststellungen drangen die Täter über die Terrassentür ins Haus ein und durchsuchten die Räume. Es wurden mehrere Schmuckstücke entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell