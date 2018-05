POL-FB: Zeugen nach mehreren Unfallfluchten gesucht ++ Einbrecher an Tankstelle in Bad Vilbel ++ Gartenhütte in Blofeld brannte ab ++ Wanderhütte bei Nidda angezündet? ++ u.a.

Friedberg (ots) - Hohen Schaden an Audi verursacht

Bad Nauheim: Den Zusammenstoß mit einem schwarzen Audi A4, der in der Rödger Hauptstraße in Rödgen geparkt war, sollte ein Verkehrsteilnehmer bemerkt haben, entstand doch bei dem Unfall allein am Audi ein Schaden von rund 4500 Euro. Trotz allem verließ der Unfallverursacher zwischen 20 Uhr am Freitagabend und 07 Mittwochmorgen einfach die Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet daher um Hinweise auf ihn.

*

Ausgewichen - Entgegenkommender haut ab

Bad Nauheim: Die Bundesstraße 3 von Butzbach in Richtung Friedberg befuhr ein 20-jähriger Friedberger am Dienstagabend. Gegen 23.55 Uhr kam ihm dabei kurz vor der Abfahrt Rödgen ein Fahrzeug weit über der Mittellinie fahrend auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Friedberger mit seinem schwarzen Audi nach rechts aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. An seinem PKW entstand ein Schaden von rund 7500 Euro. Der entgegenkommende Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf ihn und sucht Zeugen des Unfalls.

*

Tankstelle angegangen

Bad Vilbel: Rauch in einer Tankstelle in der Alten Frankfurter Straße meldeten Passanten am heutigen frühen Donnerstagmorgen, gegen 02.45 Uhr. Wie sich herausstellte handelte es sich um die Vernebelungsanlage der Tankstelle, die ausgelöst hatte nachdem Unbekannte die Eingangstür aufgehebelt hatten. Ersten Ermittlungen zu Folge kamen die Täter mit einer dunkeln Limousine an der geklaute Frankfurter Kennzeichen angebracht waren. Die drei maskierten Täter brachen ihre Tat jedoch nach dem Aufhebeln der Tür ab und konnten keine Beute machen. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um weitere Hinweise. Wer konnte die Tat beobachten oder kann Angaben zu den Tätern machen? *

Corsa angefahren

Büdingen: Einen silberfarbenen Opel Corsa beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 18.30 Uhr am Montag und 04.20 Uhr am Mittwoch in der Hirschgasse in Eckartshausen. Auf etwa 200 Euro beläuft sich der Schaden am linken Kotflügel, dessen Verursacher die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, sucht, da er Unfallflucht beging.

*

Unfallflucht am 01.Mai

Friedberg: Am Fahrbahnrand der Hanauer Straße stand ein roter Renault Scenic am Dienstag zwischen 07 und 19.30 Uhr. In dieser Zeit stieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den PKW und verursachte einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Autofahrer leicht verletzt

Hirzenhain: Von der Bundesstraße 275 nach links in Richtung Steinberg wollte ein 18-jähriger Kefenröder am Mittwochmorgen, gegen 07.40 Uhr, abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den PKW eines 19-Jährigen aus Gedern, der ihm entgegen kam. Beide Autos stießen frontal zusammen und mussten mit erheblichen Schäden abgeschleppt werden. Die Fahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

*

Spiegel abgefahren

Karben: Vermutlich war der Abstand beim Vorbeifahren an einem silberfarbenen Volvo V70, der in der Dieselstraße in Klein-Karben am Fahrbahnrand geparkt war, zu knapp gewählt. So kam es zum Zusammenstoß eines Vorbeifahrenden mit dem Außenspiegel des Volvo, der dabei abgerissen wurde. Den Verursacher des Schadens von rund 250 Euro sucht die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, da er Unfallflucht beging.

*

Werkzeuge aus Handwerkerbus geklaut

Kefenrod: Irgendwann zwischen 17 Uhr am Montag und 08 Uhr am Mittwoch brachen Diebe gewaltsam einen Fiat Kleintransporter auf, der Am Kirchberg in Hitzkirchen abgestellt war. Die Täter hatten es auf die Werkzeuge im Handwerkerbus abgesehen. Beute im Wert von rund 6000 Euro konnten sie machen. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Wanderhütte durch Brand zerstört

Nidda: Die Wanderhütte, die auf der Anhöhe zwischen Nidda-Unterschmitten und Michelnau steht, wurde irgendwann zwischen Montagabend und Mittwochmorgen durch einen Brand völlig zerstört. Wie es zum Brand kam, darauf bittet die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, um Hinweise. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

*

Gartenhütte brannte ab

Reichelsheim: Um kurz vor Mitternacht am Mittwochabend konnte der Brand einer Gartenhütte auf einem Gartengrundstück an der Landstraße 3187 zwischen dem Friedhof und dem Ortseingang von Blofeld festgestellt werden. Die Gartenhütte brannte aus ungeklärten Gründen vollständig ab. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Reste abzulöschen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt und bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

*

Kinderfahrrad geklaut

Rosbach: Mit einem Schloss am Gartentor gesichert war das orangefarbene Yazoo Kinderfahrrad, welches ein Dieb zwischen 14 Uhr am Sonntag und 17.35 Uhr am Mittwoch aus einem Garten in der Homburger Straße in Ober-Rosbach entwendete. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Zweirades im Wert von 400 Euro.

*

Fahrräder geklaut

Wöllstadt: Einen Wert von 2500 Euro haben das weiß-schwarze Ghost Mountainbike und das schwarze Focus Rennrad, welche Diebe zwischen 21 Uhr am Dienstagabend und 05.30 Uhr am Mittwochmorgen in der Klappergasse in Nieder-Wöllstadt entwendeten. Die Räder standen unverschlossen unter dem Carport eines Hauses. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell