POL-FB: Papiermülltonne in Friedberg angezündet ++ Radfahrer in Florstadt rastete aus ++ Dutzende Winterräder in Friedberg gestohlen ++ Wieder Kennzeichen in Büdingen gestohlen ++ u.a.

Friedberg (ots) - Golffahrer fährt nach Unfall weiter

Autobahn 5: Mit einem schwarzen VW Golf 5 oder 6 Variant verursachte ein Verkehrsteilnehmer am vergangenen Freitag, gegen 18.35 Uhr, auf der Autobahn 5 bei Ober-Mörlen einen Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Kassel fahrend wechselte der Golffahrer bei stockendem Verkehr von der rechten auf die mittlere Fahrspur und streifte dabei einen blauen Honda Civic. Obwohl an dessen Heck und vermutlich auch an der Front des Golf ein Schaden entstand, setzte der Golffahrer seine Fahrt einfach fort. Die Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel. 06033-7043-5010, bittet um Hinweise. Wer konnte den Unfall beobachten und / oder kann Angaben zum Golf und dessen Insassen machen?

*

Betrunkener Rollerfahrer

Altenstadt: Von Ilbenstadt nach Altenstadt fuhr ein Rollerfahrer am Abend des 1. Mai. Einem anderen Verkehrsteilnehmer fiel der Rollerfahrer gegen 20.45 Uhr auf, da seine Fahrweise nicht nur sehr unsicher wirkte, sondern er sogar mit dem Roller hinfiel, anschließend den Roller und eine Bierflasche aufhob und weiterfuhr. Nach der Mitteilung durch den aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte die Polizei den 28-jährigen Rollerfahrer einer Kontrolle unterziehen. Der Mann aus der Republik Moldau musste mit zur Blutentnahme. Neben der Trunkenheitsfahrt ermittelt die Polizei auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn, da sein Roller nicht versichert war.

*

Fußgängerin angefahren - Limousinenfahrer weitergefahren

Bad Nauheim: Eine 49-jährige Bad Nauheimerin zog sich am Montag bei einem Unfall im Eleonorenring Schürfwunden zu. Gegen 17.55 Uhr wollte sie den Eleonorenring zwischen Frankfurter Straße und Kreisverkehr Rödger Straße überqueren. Sie befand sich bereits in der Fahrbahnmitte, als ein Fahrzeug aus Richtung Rödger Weg kommend sie auf der Straße frontal erfasste. Die Bad Nauheimerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer, ein etwa 65-jähriger Mann mit nackenlangen grauen Haaren, unterhielt sich kurz mit der Fußgängerin bevor er mit seiner silberfarbenen Limousine davon fuhr. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise auf PKW und Fahrer.

*

Unfallflucht

Bad Nauheim: Auf rund 2500 Euro beläuft sich der Schaden an einem weißen Citroen Jumpy, den ein Unbekannter zwischen 18 Uhr am Montag und 09 Uhr am Dienstag im Melbacher Weg in Wisselsheim verursachte. Der PKW stand am Sportplatz. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Wieder Kennzeichen weg

Büdingen: Kein Ende nimmt die Serie von Kennzeichendiebstählen in der Büdinger Innenstadt, zu der die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, weiterhin um Hinweise bittet. Wer entsprechende Beobachtungen macht, dass sich eine Person an einem PKW zu schaffen macht oder mit Kennzeichen gesehen wird, der möge sich bitte umgehend bei der Polizei melden.

Am Montagabend, gegen 23 Uhr, machte sich der Dieb, der auf einem Fahrrad unterwegs war, an einem Twingo in der Friedrich-Fendt-Straße zu schaffen und entwendete das hintere Kennzeichen. Er konnte trotz der Beobachtung entkommen. Beschrieben wird er als etwa 1.80 bis 1.85m groß, mit Glatze und schwarzer Bekleidung. Zwischen 19 Uhr am Montag und 20.30 Uhr am Dienstag entwendete er Am Dohlberg das hintere Kennzeichen eines PKW. Im Kastanienring machte der Täter zwischen 18.30 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag Beute. Am Schlag entwendete er zwischen 18 Uhr am Montag und 09 Uhr am Dienstag ein Kennzeichen von einem Mini.

*

Ohne Führerschein, mit Alkohol

Büdingen: In der Altstadt endete in der Nacht zum Dienstag, gegen 01.45 Uhr, die Fahrt eines 31-jährigen Büdingers mit seinem Roller. Dafür gab es gleich zwei Gründe. Der Büdinger ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Über 2,1 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät an. Der Fahrer musste sein Zweirad stehen lassen und die Streife der Polizeistation Büdingen zur Blutentnahme begleiten.

*

Scheibe eingeschlagen

Büdingen: Eine Scheibe des Metzgermuseums in der Altstadt beschädigten Unbekannte irgendwann am Montag bzw. in der Nacht zum Dienstag. Gegen 07 Uhr am Dienstag konnte die Beschädigung festgestellt werden. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf die Täter.

*

Polo angefahren

Butzbach: Eine zerbrochene Rückleuchte und Kratzer am Heck eines silberfarbenen VW Polo sind die Folgen eines Unfalls, zu dem es zwischen 20 Uhr am Samstag und 17.20 Uhr am Dienstag im Aspenweg kam. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich ein Zweirad (Fahrrad oder Roller/Motorrad), darauf lassen zumindest die Spuren am Polo schließen. Der Zweiradfahrer beging Unfallflucht, weshalb die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, um Hinweise auf ihn bittet.

*

Einbrecher verschreckt

Florstadt: In ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße in Nieder-Mockstadt versuchte ein Einbrecher gegen 21.25 Uhr am Montagabend einzubrechen, indem er an der Haustür hebelte. Hausbewohner hörten verdächtige Geräusche und verschreckten den Täter, zu dem keine weitere Beschreibung möglich ist. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise.

*

Ausfällig werdender Fahrradfahrer gesucht

Florstadt: Mit seinem grauen VW Lupo fuhr ein 68-jähriger Nidderauer am Montagmittag von Nieder-Florstadt kommend die Niddastraße entlang in Richtung Ober-Florstadt. Gegen 12.45 Uhr musste er an einer Ampel halten, weil diese Rot zeigte. Ein Fahrradfahrer mit Anhänger ignorierte die rote Ampel und fuhr links an dem Polo vorbei. Nachdem die Ampel wieder auf grün geschaltet hatte und der Nidderauer seine Fahrt fortsetzen konnte, näherte er sich dem Radfahrer, der inzwischen kurz vor dem Kreisverkehr angekommen war.

Da der Radfahrer leicht orientierungslos wirkte und abrupt abbremste, wollte der Nidderauer mit seinem PKW rechts an ihm vorbeifahren. Als der PKW auf gleicher Höhe mit dem Fahrrad war, schlug der Radfahrer mit der Faust auf das Fahrzeugdach und mit dem Ellenbogen gegen die Scheibe der Fahrertür. Als der Nidderauer die Tür öffnete, schlug der Radfahrer mehrfach auf ihn ein und beleidigte ihn. Ein Zeuge, der den Vorfall mitbekam, eilte zu Hilfe und beendete den Angriff. Der Radfahrer fuhr daraufhin davon.

Er wird als 1.80 m groß, mit normaler Figur, deutscher Herkunft, graumelierten Haaren, braungebranntem Gesicht, dunkler kurzer Hose und grüner Jacke beschrieben. Im Fahrradanhänger befand sich ein braun-weißer Hütehund.

Zeugen des Vorfalls und Personen die Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen.

*

Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Florstadt: Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Willy-Brandt-Straße in Nieder-Florstadt stieß ein Parkplatznutzer am Montag, zwischen 17.50 und 18.05 Uhr, gegen die Fahrerseite eines schwarzen Opel Insignia. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

*

Dutzende Winterräder entwendet

Friedberg: Indem sie eine Tür aufhebelten, gelangten Einbrecher in der Pfingstweide in den Lagerraum einer Autowerkstatt. Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, konnte der Einbruch festgestellt werden. Die Diebe konnten dabei reichlich Beute machen. Sie entwendeten rund 140 Winterkompletträder, die insgesamt einen Wert von rund 35.000 Euro haben. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Papiermülltonne angezündet

Friedberg: Von einem Grundstück in der Gebrüder-Lang-Straße entwendeten Unbekannte am Montag eine Papiermülltonne und zogen sie auf den angrenzenden Radweg in der Verlängerung der Straße. Dort zündeten sie den Inhalt der Tonne an. Gegen 22.15 Uhr konnte das Feuer von Anwohnern bemerkt werden, die es löschten. Die Tonne wurde komplett zerstört. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf die Täter.

*

Fenster aufgehebelt

Glauburg: Irgendwann zwischen Mitternacht und 17 Uhr am Montag hebelten Einbrecher ein Fenster zu einem Imbiss in der Glauberger Straße in Stockheim auf. Die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro aus einer Kasse. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06031-601-0.

*

Jugendliche beschädigen Verkehrsschild

Limeshain: In der Haunauer Straße in Hainchen beschädigten vermutlich Jugendliche am Montagabend um kurz vor Mitternacht ein Verkehrsschild. Anwohner verständigten die Polizei, nachdem sie von lautem Gegröle auf die Sachbeschädigung aufmerksam wurden. Weitere Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

*

Audifahrer beging Unfallflucht

Niddatal: In der Bruchenbrückener Straße in Assenheim fuhr ein Unbekannter zwischen 21 Uhr am Donnerstag und 12.15 Uhr am Freitag den Außenspiegel eines grauen Opel Corsa ab und beging anschließend Unfallflucht. Aufgrund der am Unfallort aufgefundenen Teile des PKW des Unfallverursachers ist nunmehr klar, dass er mit einem schwarzen Audi unterwegs war. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise. Wer konnte den Unfall beobachten und kann Hinweise auf einen schwarzen Audi mit beschädigtem Außenspiegel auf der Beifahrerseite machen?

*

Spiegel abgerissen

Ortenberg: Von einem braunen Renault Modus riss ein Unbekannter am Sonntag, zwischen 18.50 und 20.50 Uhr, am Schloßplatz an der Marienkirche einen Außenspiegel ab. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

*

Keine Beute aber viel Schaden

Ortenberg: Ein Fenster versuchten sie aufzuhebeln, ein Fenster und diverse Türen hebelten sie auf. Am Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag, machten sich Einbrecher auf dem Gelände der Schule in Konradsdorf zu schaffen. Die Täter konnten zwar keine Beute machen, richteten aber einen Schaden an, der nach ersten Schätzungen bei rund 1.500 Euro liegt. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

*

Einbruchversuch

Ortenberg: Hebelspuren an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Wasenstraße in Bleichenbach fanden Hausbewohner am Dienstagabend, gegen 17 Uhr, vor. Am Montagabend, gegen 18 Uhr, befanden diese sich noch nicht an der Tür. In das Haus konnten die Einbrecher nicht gelangen, sie richteten jedoch einen Schaden von etwa 600 Euro an. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Wer sich und sein Haus vor Einbrechern schützen möchte, der findet hilfreiche Tipps dazu unter www.k-einbruch.de. Zudem besteht die Möglichkeit eine kostenfreie Beratung der Kriminalpolizeilichen Beraterin Sylvia Jacob in Anspruch zu nehmen. Termine hierzu können unter Tel. 06031-601-153 vereinbart werden.

*

Motorroller gestohlen

Wölfersheim: Einen schwarzen Kymco Agility Roller im Wert von 500 Euro entwendete ein Dieb am Montag, zwischen 14 und 22.45 Uhr, in der Licher Straße in Berstadt vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Rollers, an dem die Versicherungskennzeichen 350-AIJ/2018 angebracht waren.

