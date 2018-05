POL-FB: - Pferd auf Koppel angegriffen - Nach Angriff auf 11-Jährigen in Bad Nauheim Zeugen gesucht - Unfallflucht auf Aldiparkplatz in Florstadt

Friedberg (ots) -



Butzbach-Maibach: Unbekannter schießt auf Pferd -

Bereits zweimal griff ein Unbekannter ein Pferd auf einer Koppel in der Schulstraße an. In der Nacht von Mittwoch (25.04.2018) auf Donnerstag (26.04.2018) sowie ein zweites Mal am Donnerstagnachmittag, zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr, schoss der Täter auf das Tier. Hierbei fügte der Unbekannte dem Pferd vermutlich mit Geschossen aus einer Luftdruckwaffe Verletzungen am Kopf zu. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den unbekannten Schützen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Täter machen? Wem sind in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schulstraße aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler der Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 70430.

Bad-Nauheim: 11-Jährigen am Netto-Markt angegriffen / Polizei sucht Zeugen -

Die Butzbacher Polizei bittet nach einem Angriff auf einen 11-Jährigen um Mithilfe. Der Schüler war am 26.04.2018 (Donnerstag), gegen 12.50 Uhr zu Fuß von der Ernst-Ludwig-Schule in Richtung Bahnhof unterwegs. In Höhe des Netto-Marktes in der Frankfurter Straße sprachen ihn zwei Jugendliche an. Sie hatten sich Kapuzen über den Kopf gezogen und mit Tüchern oder Schals Mund und Nase bedeckt. Einer der Unbekannten trat dem Jungen gegen die Hand und gegen die Hüfte, der Schüler verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Die Angreifer ließen von ihm ab und verschwanden. Beide Täter waren nach Einschätzung des Opfers zwischen 15 und 17 Jahre alt und hatten eine normale Figur. Der Haupttäter war ca. 175 cm groß, trug schwarze Hosen, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Lederjacke. Sein Mittäter war etwas kleiner und mit einer schwarzen Hose, einem blauen Oberteil mit Kapuze sowie einer schwarzen Stoffjacke bekleidet. An seiner Jacke war ein Smiley mit rausgestreckter Zunge und einem geschlossenen Auge aufgebracht. Zeugen, die den Vorfall am Donnerstag am Netto-Markt beobachteten oder die Angaben zur Identität der beiden Angreifer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 bei der Butzbacher Polizei zu melden.

Florstadt: Nach Parkplatzrempler abgehauen -

Auf einen Schaden von rund 1.500 Euro wird die Besitzerin eines Mercedes sitzen bleiben, sollte der flüchtige Unfallfahrer nicht ermittelt werden, der ihren Wagen beschädigte. Am 27.04.2018 (Freitag), gegen 12.05 Uhr stellte sie ihre graue E-Klasse in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes ab. Gegen 12.40 Uhr kehrte sie zu dem Benz zurück und entdeckte einen frischen Unfallschaden. Beim Ein- oder Ausparken war der Unbekannte gegen die hintere Tür auf der Beifahrerseite gestoßen und hatte eine Delle zurückgelassen. An dieser Stellte entdeckte die Polizei blaue Farbe des flüchtigen Fahrzeugs. Zeugen, die den Crash beobachteten oder die Angaben zu dem Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

