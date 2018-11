Löhne (ots) - (hay) Am letzten Wochenende brachen Unbekannte in eine Arztpraxis an der Nordbahnstraße ein und entwendeten verschiedene medizinische Geräte. An der Rückseite des Mehrfamilienhauses hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen im Erdgeschoss in die Praxis ein. Der Gesamtschaden wird mit circa 25.000 Euro beziffert. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 05221 888-0 entgegen.

