Bünde (ots) - (hay) Am letzten Wochenende wurde der Polizei ein Einbruch in einer Firma im Industriegebiet Ennigloh gemeldet. Unbekannte versuchten verschiedene Außentüren des Gebäudes in der Dieselstraße aufzuhebeln, welches aber nicht gelang. An der Rückseite der Firma wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in das Objekt einzusteigen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 05221 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(hay) Steven Haydon

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell