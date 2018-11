Herford (ots) - (hay) In der Nacht von Donnerstag (22.11.) auf Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto einen grauen Ford in der Salzufler Straße. Der beschädigte Kleintransporter Tourneo mit HF-Zulassung parkte auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden durch Kratzer an der gesamten linken Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeuges in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

