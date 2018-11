Bünde (ots) - (sls) Am Samstagabend (24.11.) gegen 23:25 Uhr befuhr ein 22-jähriger Bünder mit einem Toyota die Osnabrücker Straße in Richtung Blankener Straße. Unmittelbar nach dem Einmündungsbereich Blankener Straße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet in die Gegenfahrbahn, kollidierte mit dem linkseitigen Bordstein und stürzte die dortige Böschung herunter. Der Pkw überschlug sich und kam im unteren Böschungssbereich zum Stehen. Der Fahrzeugführer wollte die Unfallstelle noch mit seinem Pkw verlassen, konnte jedoch von anwesenden Ersthelfern daran gehindert werden. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer verletzt und mittels eines Rettungswagens einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten eine Alkoholisierung des Toyotafahrers. Auf richterliche Anordnung wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Fachdienststelle der Kreispolizeibehörde Herford.

