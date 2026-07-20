Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Brandstiftungen Tatverdächtiger ermittelt

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen sowie der Polizei Heinsberg

Heinsberg-Karken (ots)

Nachdem es rund um die Ortschaft Karken in den vergangenen Wochen mehrfach zu ungeklärten Bränden gekommen ist, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser wurde durch Zeugen am Freitag, 17. Juli, dabei beobachtet, wie er an einem Feld zündelte. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann antreffen und seine Personalien feststellen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob der Mann auch für weitere zurückliegende Brandstiftungen verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen dazu dauern zurzeit noch an.

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