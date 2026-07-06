Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer an Fußgängerampel angefahren

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

In der Annastraße kam es am Samstagnachmittag (4. Juli) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer aus Baesweiler schwer verletzt wurde. Der 17-Jährige überquerte gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich der Annastraße die Fußgängerampel aus Richtung Merkstein kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Hierbei wurde er am Hinterreifen von einem Fahrzeug erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Er musste mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Fahrzeug entfernte sich in unbekannte Richtung und wird nun von der Polizei gesucht. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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