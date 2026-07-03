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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw kollidiert mit Anhänger

Hückelhoven-Doveren (ots)

Ein 71 Jahre alter Hückelhovener befuhr am Donnerstag (2. Juli) gegen 11.25 Uhr die Provinzialstraße in Fahrtrichtung Doveren. In einer Kurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Pkw mit Anhänger eines 64-Jährigen aus Linnich zusammen, der in Fahrtrichtung Baal unterwegs war. Der Hückelhovener und seine Beifahrerin wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw sowie der Anhänger des Linnichers wurden abgeschleppt. Die Provinzialstraße war für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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