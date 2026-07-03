Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Geilenkirchen (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger aus Geilenkirchen mit seinem dreirädrigen Fahrrad auf dem kombinierten Geh-/Radweg neben der Landstraße in Fahrtrichtung Geilenkirchen, als er in der Nähe des Einmündungsbereichs der von-Humboldt-Straße von einem anderen Fahrradfahrer rechtsseitig überholt wurde. Dabei wurde der Geilenkirchener abgedrängt und stieß gegen einen Bauzaun. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der zweite Fahrradfahrer entfernte sich kurz darauf von der Unfallörtlichkeit. Der Mann war circa 180 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur und kurze gräuliche Haare. Er war rund 45 Jahre alt und sprach mit einem niederländischen Akzent. Er trug ein graues Sweatshirt und keinen Fahrradhelm. Unterwegs war der Radler mit einem modernen Pedelec mit 28 Zoll Rädern. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei den Radfahrer. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell