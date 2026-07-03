PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Geilenkirchen (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger aus Geilenkirchen mit seinem dreirädrigen Fahrrad auf dem kombinierten Geh-/Radweg neben der Landstraße in Fahrtrichtung Geilenkirchen, als er in der Nähe des Einmündungsbereichs der von-Humboldt-Straße von einem anderen Fahrradfahrer rechtsseitig überholt wurde. Dabei wurde der Geilenkirchener abgedrängt und stieß gegen einen Bauzaun. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der zweite Fahrradfahrer entfernte sich kurz darauf von der Unfallörtlichkeit. Der Mann war circa 180 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur und kurze gräuliche Haare. Er war rund 45 Jahre alt und sprach mit einem niederländischen Akzent. Er trug ein graues Sweatshirt und keinen Fahrradhelm. Unterwegs war der Radler mit einem modernen Pedelec mit 28 Zoll Rädern. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei den Radfahrer. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder weitere Angaben machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Mit Gasbrenner Hecke in Brand gesetzt

    Wassenberg-Birgelen (ots) - Beim Abflämmen von Unkraut mittels Gasbrenner geriet am Mittwochmittag (1. Juli) gegen 13 Uhr am Pützchensweg eine Tannenhecke in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustellengelände

    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 24. Juni (Mittwoch) und dem 1. Juli (Mittwoch) an der Roermonder Straße Zutritt in den Keller eines im Bau befindlichen mehrstöckigen Gebäudes und stahlen hieraus etwa 40 Meter Kupferkabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und E-Scooter-Fahrer

    Hückelhoven (ots) - Im Kreuzungsbereich Wupperstraße / Erftstraße stießen am 1. Juli (Mittwoch) gegen 16.30 Uhr ein Radfahrer und ein E-Scooterfahrer zusammen. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs, ein 15 Jahre alter Hückelhovener, bog von der Wupperstraße aus kommend auf die Erftstraße in Fahrtrichtung Am Mühlenbach ab und stieß hierbei mit einem 65 Jahre alten Mann aus Hückelhoven zusammen, der mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren