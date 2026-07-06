Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer bei Abbiegevorgang von Auto angefahren

Zeugensuche

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Gegen 13.35 Uhr wurde ein 80-Jähriger am 4. Juli (Samstag) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Senior fuhr mit seinem Rad auf der Thomashofstraße in Fahrtrichtung Randerath und beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Um dies dem unmittelbar hinter ihm fahrenden Auto kenntlich zu machen, streckte er den linken Arm waagerecht aus. Das Auto überholte den Radler in diesem Moment und touchierte den ausgestreckten Arm. Hierdurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Das Auto, ein grauer Kastenwagen, setzte seine Fahrt fort und wird nun von der Polizei gesucht. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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