POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven (ots) - Am Sonntag, 25. Mai, hebelten Unbekannte zwischen 12.27 Uhr und 15.30 Uhr die Tür zu einem Geschäft an der Parkhofstraße in Hückelhoven auf und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Anschließend gelangten sie gewaltsam in ein benachbartes Geschäft und stahlen dort Schmuck. Sie flüchteten mit einem weißen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Beide Tatverdächtige waren zwischen 25 und 30 Jahren alt ...

mehr