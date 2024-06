Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Gangelt-Kreuzrath (ots)

Am Sonntagabend (23. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine Kleinkraftradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Gangelterin war mit ihrem Krad gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße aus Fahrtrichtung Gangelt kommend in Fahrtrichtung Birgden unterwegs, als sie in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Gefährt verlor, gegen den Bordstein stieß und dadurch zu Fall kam. Die 51-Jährige musste mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

