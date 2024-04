POL-HS: Erneuter Betrug durch falsche Polizisten

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Von einem Firmengelände an der Gutenbergstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag, 4. April, ein Fiat Ducato entwendet. Bei einem weiteren Fahrzeug versuchten die Täter, das Türschloss zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu den Taten auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

