Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unseriöse Dachreparatur/ Polizei sucht Zeugen - Am 29.

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Am 29. April (Samstag), gegen 15 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an einem Haus an der Wurmstraße. Er bot an, das defekte Dach reparieren zu können. Bei ihm war ein weiterer Mann. Die beiden Unbekannten einigten sich mit einem Anwohner auf einen Geldbetrag, um die Arbeiten auszuführen. Am Abend forderten sie zunächst einen Teil der Summe für Arbeitsmaterialien ein, den der Unterbrucher auch zahlte. Abends kamen weitere Männer hinzu und brachten die restlichen Materialien. Die Arbeiten wurden am Folgetag zu Ende gebracht. Nach deren Abschluss wurde jedoch eine viel höhere Summe gefordert, als zuvor vereinbart. Sie gaben an, alternativ auch Schmuck als Bezahlung anzunehmen. Die Männer waren mit einem blauen Fiat Ducato unterwegs, auf dem der Schriftzug "Die Dachdecker" zu lesen war.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet oder wurde ebenfalls durch die unbekannten Dachdecker angesprochen? Zuständig ist in diese, Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell