Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Wegberg (ots)

Aus einem Pkw, dieser stand in einer Einfahrt an der Beecker Straße, stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (2. November) eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell