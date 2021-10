Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall eines Leichtkraftrades, Polizei sucht Hundebesitzerin

Heinsberg-Dremmen (ots)

Am Montag, 4. Oktober, kam im Bereich Kapellchenhof zu einem Unfall, bei dem sich der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzte. Gegen 9.25 Uhr befuhr der Heinsberger einen Wirtschaftsweg in Richtung eines dortigen landwirtschaftlichen Betriebes. Als er an einer Frau, welche mit einem Hund spazieren ging, vorbeifuhr, lief das Tier dem 18-Jährigen vor sein Fahrzeug. Der junge Mann musste stark abbremsen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Zweirad wurde ebenfalls leicht beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch mit der Hundebesitzerin, entfernte diese sich in Richtung Brementalstraße (Neubaugebiet).

Es handelte sich um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau mit einer ungefähren Körpergröße von 185 Zentimetern. Sie hatte eine schmale Statur und kastanienrote, schulterlange Haare. Außerdem sprach sie mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war sie mit einer türkisen Jacke und einer braunen Hose. Bei dem Hund handelte es sich um einen kleinen weißgrauen Hund mit spitzen Ohren und langem Fell.

Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei die betreffende Hundebesitzerin, sich zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zu ihrer Identität oder dem Geschehen geben können, werden gesucht. Zuständig ist das Verkehrskommissariat, erreichbar unter Telefon 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit Hinweise online einzureichen: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell