Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Verkaufsraum

Wegberg (ots)

An der Beecker Straße versteckte sich ein unbekannter männlicher Täter am 4. April (Sonntag), gegen 9 Uhr, unbemerkt im Lager einer Tankstelle. Als sich niemand im Verkaufsraum befand, entwendete er Geldscheine aus der Kasse und flüchtete. Bei der Abrechnung am Tagesende fiel der Fehlbetrag auf. Die Mitarbeiter kontrollierten die Videoaufzeichnungen und entdeckten den Täter. Dieser war zirka 25 Jahre alt, ungefähr 185 bis 190 Zentimeter groß und schlank. Er hatte kurze dunkle Haare sowie einen Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit abgesetzten weißen Streifen an den Schultern, einer Jeanshose sowie weißen Schuhen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell