Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl auf Supermarktparkplatz

Erkelenz (ots)

Am Montag (22. März), gegen 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf einem Supermarktparkplatz an der Antwerpener Straße die Geldbörse einer 81-jährigen Seniorin. Sie bemerkte den Diebstahl der Geldbörse aus ihrer Jackentasche erst, als sie von zwei nicht bekannten Zeugen darauf hingewiesen wurde. Diese Zeugen hinterließen ihre Telefonnummer sowie einen Namen und verließen den Parkplatz, bevor die Polizeibeamten eintrafen. Die Zeugen hatten der Seniorin gegenüber angegeben, dass sie den Täter gesehen haben, der anschließend zu drei weiteren männlichen Unbekannten in einen dunkelblauen Audi mit Dürener Kennzeichen (DN-) gestiegen sei. Dann sei das Fahrzeug in unbekannte Richtung davon gefahren.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere nach den beiden Zeugen oder weiteren Personen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell