POL-RE: Recklinghausen: Mann will junger Frau die Handtasche rauben

Auf der Herner Straße hat es am späten Montagabend, kurz vor Mitternacht, einen versuchten Raub gegeben. Zwei 25-jährige Frauen aus Gelsenkirchen waren zu Fuß in Richtung Schlachthofbrücke unterwegs. Nach Angaben der Frauen wechselte plötzlich ein unbekannter Mann die Straßenseite und versuchte, der einen Frau von hinten die Handtasche wegzureißen. Die 25-Jährige schrie daraufhin los, so dass der Täter in Richtung Schlachthofbrücke weglief. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 Jahre alt, schlank, dunkelgrünes T-Shirt. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei sucht unter der Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Raub und/oder dem Täter machen können.

