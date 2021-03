Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht zu Freitag (19. März), brachen unbekannte Täter einen Holzverschlag an einer Baustelle am Theodor-Heuss-Ring auf und entwendeten hieraus zirka 30 Kilogramm Kupferkabel. Zudem stahlen sie einen Akkuschrauber, einen Schlagschrauber sowie ein Ladegerät der Marke Hilti vom Baustellengelände.

