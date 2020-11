Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hecke in Brand gesetzt

Heinsberg-DremmenHeinsberg-Dremmen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 18. November, gegen 1.25 Uhr, brannte in der Grabenstraße eine Thujahecke ab. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

