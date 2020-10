Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau wird Opfer von Diebstahl

Hückelhoven (ots)

Nach ihrem Einkauf in einem Geschäft an der Straße Am Landabsatz stieg eine 81 Jahre alte Frau am Freitag, 9.Oktober, gegen 9.45 Uhr, in ihren Pkw ein Dabei wurde sie von einer männlichen Person angesprochen, der an die Scheibe ihrer Beifahrerseite klopfte. Die Dame öffnete die Tür und wurde von dem Mann gebeten, ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Hilfsbereit öffnete sie ihr Portemonnaie, wechselte dem Mann das Geld und schloss die Tür wieder. Der Unbekannte klopfte jedoch erneut ans Fenster und bat um den Wechsel von kleineren Münzen in ein 1-Euro-Stück. Auch diesem Wunsch kam die hilfsbereite Seniorin nach und begann Geld in ihrer Hand zu zählen. Während sie dies tat, gab der Mann an, dass es sich erledigt hätte, schloss die Beifahrertür und entfernte sich. Kurz darauf musste die alte Dame feststellen, dass ihr Portemonnaie, welches auf dem Beifahrersitz lag, offenbar entwendet wurde. Den Täter kann die 81-jährige als 40 bis 50 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß beschreiben. Er war von normaler Statur und wirkte südländisch. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet. Wer hat den Mann gesehen oder wurde ebenfalls von ihm angesprochen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0.

