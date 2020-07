Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am 16. Juli (Donnerstag), zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, parkte auf dem Bahnhofsparkplatz an der Bahnhofstraße ein roter Ford Fiesta mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). In dieser Zeit wurde von einem Zeugen beobachtet, wie ein schwarzer Pkw Porsche, mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Heinsberg, gegen den roten Ford stieß. Anschließend fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des Porsche davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Der Zeuge hinterließ einen Zettel am beschädigten Fahrzeug. Das Verkehrskommissariat Heinsberg sucht jetzt den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw Porsche. In diesem Zusammenhang werden der Zeuge, der den Zettel am beschädigten Ford hinterließ und weitere Personen, die den Verkehrsunfall ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise zu dem Porsche geben können, gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

