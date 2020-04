Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in einer Mülltonne

Wegberg (ots)

Unbekannte Personen setzten am Mittwoch (29. April), zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr, den Inhalt einer Mülltonne in der Straße Forst in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass kein weiterer Schaden entstand.

