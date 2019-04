Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Während einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg am 2. April (Dienstag), gegen 2 Uhr, mehrere Personen hinter einem Supermarkt an der Boos-Fremery-Straße. Diese liefen, als sie die Beamten sahen, unmittelbar in Richtung Parkstraße davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und es gelang ihnen, einen der Täter zu ergreifen und vorläufig festzunehmen. Die beiden anderen männlichen Personen flüchteten unerkannt. Am Gebäude des Supermarktes wurden Einbruchsspuren festgestellt. Es war den Tätern aber offenbar noch nicht gelungen, ins Gebäude einzudringen. Bei dem Festgenommenen, einem 36-jährigen Mann, der aus Südosteuropa stammt, wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem fanden die Beamten in seinem Rucksack Einbruchswerkzeug. Sie stellten die Gegenstände sicher. Die Ermittlungen zu den Mittätern sowie zur Tat dauern weiter an. Die Flüchtigen hatten eine normale Statur und waren dunkel gekleidet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat oder der Flucht der Täter in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell