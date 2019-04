Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Erkelenz-Gerderath (ots)

Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Weise in den Flur eines Mehrfamilienhauses an der Christophorusstraße. Von dort aus hebelten sie eine Wohnungseingangstür auf und suchten im Inneren der Wohnung nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem ein Laptop, ein Musiktower, eine Sonnenbrille, eine Uhr, Bargeld und Ausweisdokumente entwendet. Die Tat ereignete sich am Montag (1. April), zwischen 7.15 Uhr und 17.30 Uhr.

