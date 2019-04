Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Betrug am Telefon

Geilenkirchen/Wegberg (ots)

Am Mittwoch, 1. April, wurden mehrere Personen in Wegberg und Geilenkirchen von unbekannten Tätern angerufen. Diese gaben sich als Bekannte oder Verwandte aus und baten darum, dass ihnen aus einer finanziellen Notlage geholfen werden solle. In allen Fällen merkten die Angerufenen schnell, dass es sich um Telefonbetrüger handelte und beendeten das Gespräch.

Um nicht Opfer von Telefonbetrug zu werden, rät die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, z.B. oft ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen sie ihn oder sie unter der ihnen bekannten und selbst herausgesuchten Rufnummer zurück. - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Infomieren Sie die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt und informieren Sie eine Vertrauensperson. - Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich ebenfalls sofort an die Polizei und erstatten Sie Anzeige, um andere zu warnen! - Bei Fragen helfen Ihnen die im Opferschutz besonders geschulten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Heinsberg gerne! (Tel.: 02452 920 5555, Anrufbeantworter)

