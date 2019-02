Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 09.02.2019 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache Ennepetal zu diversen Einsätzen alarmiert. Um 11:40 Uhr erfolgte die erste Alarmierung unter dem Stichwort `Hindernis` zur Wilhelmstr./ Ecke Bergstraße. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle fand die Besatzung eine schief stehende Laterne vor, die in einer Baumkrone lehnte. Der Bereitschaftsdienst der Stadtbetriebe wurde informiert und der Bereich wurde weitläufig abgesperrt. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, sowie einer Drehleiter und fünf Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz wurde um 12:05 Uhr beendet.

Die nächste Alarmierung unter dem Stichwort `Öl klein` erfolgte um 12:22 Uhr in die Straße Am Kamp, sowie die Asker Straße. Es wurden diverse Betriebsmittelspuren beseitigt. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz wurde um 13:15h beendet.

Um 15:14 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung, unter dem Stichwort `Baum auf Straße`, in die Kölner Straße. Es stellte sich heraus, dass in dem Fall keine Zuständigkeit für die Feuerwehr vorlag, da der Baum auf einem gewerblich genutzten Privatgrundstück lag. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz um 15:50 Uhr beendet.

